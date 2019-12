Mandanda vise bien la Ligue des Champions

Steve Mandanda (34 ans) espère bien obtenir un billet pour la Ligue des Champions, en fin de saison. Il pense que l'OM doit être particulièrement vigilant, cet hiver.





"L'objectif aujourd'hui, il est clair, c'est d'être en Ligue des champions la saison prochaine. On a fait une bonne partie de saison. On sait que ça va être compliqué parce qu'on va se déplacer chez les gros, alors qu'on les a quasi tous reçus en première partie de saison", a déclaré gardien phocéen face aux médias, ce jeudi.





"Bien gérer cette période de janvier-février"

Il veut une victoire, contre Nîmes : "C'est aussi l'importance de gagner samedi pour avoir peut-être une petite marge aussi. Et puis se servir aussi du capital confiance qu'on a pu emmagasiner cette partie de saison, pour bien terminer le championnat. Mais il y a cette période qui est toujours délicate, entre janvier et février où on a des matchs où les terrains, il fait froid et c'est vrai qu'on perd souvent beaucoup de points. Donc, il va falloir bien gérer cette période et être en haut du classement, pour le sprint final."



Mandanda, qui participe à sa douzième saison au club, connaît mieux que quiconque les erreurs à éviter.