Villas-Boas juge le contexte "dangereux"

André Villas-Boas a prévenu ses joueurs, avant la rencontre OM-Nîmes (19e journée de Ligue 1).





Le technicien s'attend à un match compliqué : "Notre série de victoires est terminée. On affronte Nîmes, dans un contexte dangereux, à quelques jours de Noël, des vacances, à un moment tout le monde pense aux fêtes avec la famille. On va rappeler aux joueurs toute l'attention qu'il faudra pour cette rencontre, le plus possible, demain et le jour du match", a-t-il déclaré en conférence de presse.





"On ne peut pas se permettre de rater une telle opportunité"

Il pense que les Nîmois vont tout donner : "Tu viens au Vélodrome et tu joues, tu essaies d'impressionner. Nous, on veut utiliser la force du Vélodrome pour ce dernier match, pour créer une atmosphère de pression pour l'adversaire, mais pas d'anxiété pour nous. On doit absolument gagner. La semaine dernière, on a parlé de profiter des résultats de Rennes et de Lille, ils ont gagné tous les deux et on a raté le coche avec un nul à Metz. On ne peut pas se permettre de rater une telle opportunité contre Nîmes", a-t-il ajouté.



Pour rappel, l'OM ne compte plus que quatre points d'avance sur le LOSC, au classement de Ligue 1.