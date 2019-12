Mercato : l'OM lorgnerait Tavares

L'OM aurait inscrit le nom de Sidnei Tavares (18 ans) sur sa short-list.





Selon le Sun, le club phocéen suit de près le milieu de terrain portugais de Leicester. Il intéresserait particulièrement André Villas-Boas, qui souhaiterait le faire venir à Marseille, et serait également suivi par le PSG, le Borussia Dortmund, la Juventus, Naples, l'Atlético Madrid, l'AS Rome et Vitesse Arnhem. Le joueur avait signé son premier contrat professionnel, en mars, mais ne se plairait pas en Angleterre et serait mal à l'aise vis-à-vis du Brexit, alors qu'il ne possède qu'un passeport portugais.



Cousin de Nani, il a disputé 10 matchs avec les U18 de Leicester, cette saison, inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives. Il compte des sélections avec le Portugal U18 et U19.