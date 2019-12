Formation : l'OM s'est entendu avec le Rove

L'OM a signé une convention OM Next Generation avec l'Olympique Rovenain.





Le club olympien a conclu un accord avec le club du Rove, ce début de semaine. Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et Nasser Larguet étaient notamment présents sur ses terrains d'entraînement, mercredi. "Le Rove est notre 23e club partenaire. Des projets avec des clubs du Var et du Gard sont en cours", a confié Frank Borrelli, responsable de l'OM Next Generation, à La Provence.