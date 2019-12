Philippoteaux veut "prendre des points" contre l'OM

Romain Philippoteaux (31 ans) vise la victoire pour le match OM-Nîmes, samedi.





"Les soirs se ressemblent un peu, en ce moment, c'est frustrant. On sent qu'on est peut-être dans le jeu un peu timoré, mais voilà les matchs se jouent sur l'efficacité, en ce moment. C'était 50-50 et ils ont été réalistes pour remporter le match. On est déçus, car ça nous tenait quand même à coeur", a déclaré le milieu de terrain à La Provence.





"La priorité est de prendre des points"

Et d'ajouter : "A nous de rebondir. On a un dernier match contre Marseille, qui est compliqué. Il va falloir s'arracher. (...) Le Vélodrome ? C'est vrai que c'est spécial pour moi. Ça me rappelle de bons souvenirs, car chaque fois que j'y suis allé, ça s'est bien passé pour moi. La priorité, ça va être de prendre des points. Si on prend des points là-bas ce sera une très très belle soirée et on finira l'année pas trop mal."



Les Phocéens sont prévenus, les Nîmois ne viendront pas à Marseille pour le tourisme.