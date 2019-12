Anigo suit les espoirs de l'OM de près

José Anigo est très attentif à la situation des jeunes du centre de formation de l'OM.





Selon les renseignements obtenus par L'Équipe, l'ancien directeur sportif est en froid avec les décideurs olympiens, mais "a gardé le lien, et l'a même renforcé, avec d'autres salariés du club". Il suivrait de près l'éclosion des jeunes talents et travaillerait notamment avec le duo d'agents Pierre Issa-Salim Arrache, et leurs collaborateurs Matthias di Salvo et Freddy Assolen. Richecarde Richard (17 ans), Jorès Rahou (14 ans) et Aylan Benyahia (14 ans) sont conseillés par Issa et Arrache, tandis que Paolo Sciortino (16 ans) est représenté par di Salvo, avocat licencié FFF qui n'est autre que le beau-fils d'Anigo. Ils se seraient aussi intéressés à Enzo Caumont (15 ans) et Ilyes Zouaoui (16 ans).



Pour rappel, José Anigo est responsable du recrutement international de Nottingham Forest (Championship). Il paraît avoir quelques ambitions auprès de la section de la formation de l'OM.