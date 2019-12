Briançon : "J'ai hâte de jouer au Vélodrome"

Le capitaine nîmois, Anthony Briançon (25 ans), est impatient de jouer face à l'OM, samedi.





"Déçu de cette élimination contre Saint-Etienne (1-2), parce que c'est une compétition où il y a peu de matchs et où on peut vite arriver à un carré final. Malheureusement, ce soir, on s'incline contre une belle équipe de Saint-Etienne. On a manqué de réussite et on fait des erreurs qui nous coûtent très cher. Il y a eu du bon et du moins bon, il va falloir retenir le bon et corriger le moins bon. Il nous reste un match avant la trêve, à Marseille en plus, un beau match. Il va falloir donner le maximum, déjà bien se reposer, et bien préparer ce match", a-t-il déclaré (propos recueillis par La Provence). Et d'ajouter : "L'an dernier j'avais eu beaucoup de regret d'avoir pris ce carton rouge contre Rennes (il était suspendu à Marseille). J'ai hâte de jouer au Vélodrome, en plus dans un stade archicomble."



Les Phocéens devront quant à eux l'emporter pour confirmer leur bonne première partie de saison.