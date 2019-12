Mercato : l'OM attentif à la situation d'Higuain ?

La presse argentine évoque l'intérêt de l'OM pour Gonzalo Higuain (32 ans).





El Intransigente, un média argentin, rapporte l'intérêt du club phocéen pour l'attaquant de la Juventus, lequel ne dispose plus que d'un an et demi de contrat. Le hic, c'est que le natif de Brest percevrait 7,5 millions d'euros bruts par saison, sans les bonus, et aurait dans l'idée de prolonger son bail dans le club turinois. Le PSG serait également dans le coup, dans l'optique de la succession d'Edinson Cavani, sur son banc de touche. Compte tenu de la situation financière de l'OM, l'information paraît assez étonnante...



Higuain a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives en 14 matchs de Serie A, cette saison.