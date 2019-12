Benatia : "On n'a vu que 30 % du potentiel de Nasri"

Mehdi Benatia (Al-Duhail Sports Club, 32 ans) pense que Samir Nasri (Anderlecht, 32 ans) n'a pas exploité tout son potentiel.





"On était ensemble à Marseille. Quand je suis arrivé, José Anigo me dit "je vais te mettre en chambre avec le nouveau Zidane, il a 16 ans, il a déjà joué en CFA, machin...". Il allait être pro, pour le coup c'était sûr. C'est le genre de joueur, à part sa dernière année à Arsenal où il met des buts de folie et après il part à City, pour lequel le monde du football n'a vu que 30 % de ce que je connais de lui. Je l'ai vu de mes yeux, et on sait quand même de quoi on parle, il savait tout faire. (...) Je me rappelle en équipe de France, il avait des stats, je crois que c'était 35 buts en 30 sélections, c'était incroyable. À l'époque Karim (Benzema) était très bon, mais ce n'est pas Karim qui nous faisait gagner les matchs, en U17. Championnat d'Europe, en finale, c'est lui qui marque. C'était Samir, c'était le vrai joueur, il te faisait gagner un match", a déclaré le défenseur formé à l'OM au micro de RMC Sport.



À 32 ans, Nasri paraît en tout cas très loin de son meilleur niveau.