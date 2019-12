Formation : le LOSC a fait une offre pour Lihadji

Isaac Lihadji (17 ans) serait sur les tablettes du club lillois, qui lui aurait fait une offre. Le club nordiste proposerait plus que l'OM.





D'après les informations rapportées par Foot Mercato, le jeune joueur de l'OM intéresse les dirigeants du LOSC, lesquels lui ont transmis une proposition de contrat. Elle serait assortie d'un salaire de 45 000 euros par mois et d'une prime à la signature d'1 million d'euros. Le club phocéen n'offrirait quant à lui que 35 000 euros par mois et une prime de 500 000 euros. Le RB Leipzig, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, la Juventus, Barcelone, Arsenal, Tottenham et Valence auraient aussi pris contact avec son entourage. Quant à ses conseillers, ils prétendraient que l'environnement de l'OM pourrait nuire à sa progression. Le média croit savoir qu'ils "hésitent" ainsi à lui faire parapher le contrat proposé par la direction phocéenne.



Pour rappel, Lihadji est notamment représenté par Moussa Sissoko, lequel conseille aussi Ousmane Dembélé. Ce dernier avait initié un bras de fer avec le Stade Rennais, en 2015, avant de signer un premier contrat professionnel puis de rejoindre Dortmund, l'été suivant (2016). Malgré le contrat de cinq ans qu'il avait signé, il était ensuite entré en conflit avec le club pour partir et avait rejoint le Barça, brûlant de nombreuses étapes. Il enchaîne depuis les blessures et ne progresse pas comme il le pourrait : on ne peut pas dire que ce soit un modèle de parcours constructif.



Les dirigeants olympiens tentent de développer le volet formation et Lopez et Boubacar Kamara démontrent qu'il est possible de grandir dans le club phocéen. Le minot bénéficierait à coup sûr déjà de temps de jeu en Ligue 1, s'il avait signé son premier contrat. Son départ sans parapher de premier contrat professionnel constituerait bien sûr une petite "trahison" pour son club formateur, comme ce fut le cas avec Mathieu Flamini et Bilal Boutobba. Espérons surtout que l'appât du gain, si jeune, ne prive pas le minot du début de carrière qu'il aurait mérité à l'OM.