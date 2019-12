Abdallah : "Je suis patient, je travaille"

S'il joue encore peu avec l'OM, Mohamed Abdallah (20 ans) vit de bons moments avec la sélection des Comores, qui pourrait obtenir sa qualification pour la CAN 2021.





"C'est incroyable. C'est la troisième fois qu'on participe aux qualifications. On est ambitieux. La qualif', c'était l'objectif avant les matches contre le Togo et l'Égypte. On a une petite expérience : lors des derniers éliminatoires, ça s'est joué à la dernière journée contre le Cameroun. Une victoire suffisait, mais on a perdu. Là, avec l'expérience et l'espoir, on veut se qualifier. On n'est plus le Petit poucet", a déclaré le défenseur phocéen à La Provence.





"A Marseille, on est limite assistés"

Il est marqué par les voyages dans l'archipel des Comores : "C'est difficile et c'est pour cela qu'on doit leur faire oublier tous leurs problèmes. C'est le vrai tiers-monde, la galère. Rien n'a bougé. Les maisons qui n'étaient pas construites ne le sont toujours pas, il y a des coupures d'électricité, pas d'eau courante dans certains endroits... C'est la précarité. Quand on y va, on les rend fiers. Et c'est ce qui nous fait plaisir. Mais quand je reviens à Marseille, je ne suis plus le même homme. Ça m'a fait grandir, ça m'a ouvert les yeux. Ici, on est au beurre (sic), on est bien, limite assistés. Aux Comores, tout est compliqué. Quand je reviens, je me dis que je suis chanceux, et je savoure. Il y a des trucs que je ne faisais pas, et que je fais depuis que j'y vais, comme les économies d'eau. Quand je me brosse les dents, je fais attention. Ça fait relativiser, et c'est une prise de conscience énorme."



L'expérience est très différente de ce qu'il vit à l'OM : "En sélection, l'ambiance n'est pas la même. Je suis avec des gens de ma communauté, plus libéré, et j'ai la possibilité de jouer. À l'OM, la concurrence est accrue à mon poste aussi. Suis-je prêt ? Il faudra que je joue pour le savoir, mais je suis patient, je travaille. Tout se passe bien, il y a des ouvertures pour les jeunes, André Villas-Boas nous regarde. Aujourd'hui, il y a du monde devant moi, ça tourne bien, j'attends. Le coach observe les matches, il m'a même demandé les images contre le Togo car il ne les trouvait pas !"



Mohamed Abdallah n'a pour l'instant pas fait d'apparition avec l'équipe première de l'OM.