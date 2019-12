Carnet noir : Bernard Lefèvre nous a quittés

Bernard Lefèvre est décédé à l'âge de 89 ans.





Milieu de terrain de l'OM, de 1960 à 1962, il était le joueur doyen à avoir porté le maillot olympien. Il avait notamment participé à la remontée dans l'élite et joué 59 matchs de championnat (pour 16 buts).



L'équipe de FootMarseille adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.