Riolo pense que la clé, "c'est Kamara"

Daniel Riolo estime que l'OM peut finir sur le podium, à condition d'utiliser Boubacar Kamara (20 ans) au milieu du terrain, plutôt que Kevin Strootman (29 ans).





"Le problème dans le milieu de l'OM, c'est le troisième homme. Rongier et Sanson, c'est clair et net, ils sont titulaires. Mais le troisième homme est un problème de l'OM. Après, je ne sais pas si Andre Villas-Boas veut écarter Strootman. La clé, c'est de convaincre Kamara. Mais si tu fais le milieu de terrain avec Kamara et les deux autres, tu peux finir la saison dans le fauteuil, et donc sur le podium", a déclaré le journaliste au micro de RMC.



En Ligue 1, cette saison, Kamara a été aligné 12 fois en défense et 3 fois au milieu du terrain.