Passi : "Payet est un leader technique, pas un leader tout court"

Dans France Football, Frank Passi, ancien coach et adjoint à l'OM, a décrit les qualités et les défauts de Dimitri Payet.





"Il y a quand même un facteur qui lui est favorable. Quand l'équipe se sent bien, que ça commence à bien se passer, qu'il participe au jeu, ça l'aide à se sentir bien, ça lui permet de performer. On lui donne le ballon et tout s'éclaire d'un seul coup. Il a des joueurs autour de lui qui courent beaucoup et le soulagent dans le travail défensif. Ça lui permet de briller, et il est alors perçu par ses coéquipiers comme un joueur qui peut faire gagner. Lorsqu'il y a beaucoup de problèmes dans l'équipe, c'est un joueur qui, de lui-même, se met un peu sur le côté. Et d'autant plus s'il y a des gens qui lui font des reproches. Dim' (Payet) est un leader technique, pas un leader tout court. Un leader tout court, un mec qui a énormément de caractère, quand ça ne va pas, il va chercher les coéquipiers pour que ça aille mieux."



Rudi Garcia, pourtant, avait nommé Dimitri Payet capitaine, à l'été 2017, au dépend de Steve Mandanda, qui a repris son brassard cette saison sous André Villas-Boas.