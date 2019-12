Zambo-Anguissa : "Payet, c'est un truc de ouf"

L'ancien milieu de l'OM, André-Frank Zambo-Anguissa, aujourd'hui en prêt à Villareal depuis Fulham, a évoqué le cas du numéro 10 marseillais à France Football.





"Tu as l'impression qu'il faut juste lui passer le ballon et qu'il va faire le reste. Techniquement, c'est un truc de ouf. Les joueurs comme ça sont rares. C'est naturel de se reposer sur lui. Dimitri (Payet) impulse par ses passes, sa qualité technique, la majorité des actions. Je me disais : "Frank, quand tu as récupéré le ballon, passe-le à Dimitri." Il a un rôle, celui de leader technique, qui, quand il sent la confiance autour de lui, prend les clés, joue avec tout le monde et bonifie le jeu."



Cette saison, Dimitri Payet a disputé 14 matchs de L1, pour 5 buts et 3 passes décisives.