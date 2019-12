Ménès : "Villas-Boas fait un super boulot"

Pour Canal+, Pierre Ménès a fait un bilan de la saison de L1, et a annoncé le classement de l'OM en fin de saison.





"André Villas-Boas qui, avec un effectif limité quantitativement et qualitativement, fait du super boulot. Marseille va finir sur le podium à la fin de l'année, ce qui est un très grande performance, car il y a beaucoup d'équipes bien mieux armées que l'Olympique de Marseille. Les équipes comme Lyon sont des flops, ils prennent Rudi Garcia qui subissait un rejet du public marseillais pour remplacer Génésio, qui était lui-même rejeté par le public lyonnais."



Si on espère évidemment, comme Pierre Ménès, que l'OM va finir sur le podium, il faut savoir rester prudent et ne pas fanfaronner six mois avant la fin de la L1 : le championnat est long et l'effectif de Marseille, peut-être un peu court.