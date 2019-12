Strootman soutient Depay

Le milieu néerlandais a envoyé un message à son compatriote, victime d'une grave blessure.





Si Lyon est l'ennemi de l'OM, Kevin Strootman a quand même tenu a apporté son soutien à Memphis Depay, sur son compte Twitter : "Adversaires et amis. Je suis sûr que tu reviendras bientôt et encore plus fort." Contre Rennes, dimanche, le meilleur joueur de Lyon s'est fait une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Son absence est estimée à au moins six mois.



Sans lui, et sans Jeff Reine-Adelaïde, qui a subi la même blessure à l'autre genou lors du même match, on se demande si Lyon arrivera à accrocher une place européenne à la fin de la saison - nous, on espère que non. Huitième de L1, Lyon a 10 points de retard sur l'OM, 2e, et 6 sur Lille, 3e.