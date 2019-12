Benatia en veut à Anigo

Mehdi Benatia, 32 ans, aujourd'hui au Qatar, à Al-Duhail, s'est confié à RMC sur son passage dans le centre de formation de l'OM.





"A l'époque, j'étais surclassé dans toutes les catégories de jeunes, j'étais capitaine, je m'entraînais avec le groupe pro. Et il (José Anigo) me renvoie avec la réserve pour une histoire tordue. Ensuite, il a décidé, donc, d'envoyer les jeunes au Parc (en 2006, ndlr). En toute modestie, s'il y en a un qui devait y aller, c'était moi le premier. Mais à l'arrivée, ils ont envoyé des mecs qui ne jouaient même pas en moins de 18 ans. Et moi ils m'ont laissé sur le carreau, j'étais le seul à ne pas faire le voyage. A l'époque, j'étais jeune. Et je peux vous dire que c'est difficile pour un enfant de vivre ce genre de choses, de voir tes potes à la télé alors que tu es le seul à ne pas partir. Tout ça pour une histoire d'agents... Ça, honnêtement, je n'oublierai jamais. C'est pour cela que je lui en veux encore."



Mehdi Benatia a ensuite percé au plus haut-niveau, et a joué avec l'AS Roma, la Juventus ou encore le Bayern Munich.